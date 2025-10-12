Завод виробляє ракети Х-59, а також компонентів до крилатих ракет Х-101.

У ніч на 12 жовтня у російському Смоленську оголошували тривогу через загрозу дронів, а згодом у мережі повідомляли про вибухи у районі авіаційного заводу.

За даними тг-каналу Astra, місцеві жителі повідомили про вибухи в районі аеродрому, де також розташований Смоленський авіаційний завод. При цьому на одному з відео, знятому очевидцем, видно слід, схожий на той, що залишають зенітні ракети після пуску, пише "Мілітарний".

Крым того, у статті зазначається, що OSINT-фахівець Blinzka провів геолокаційний аналіз відео, в результаті якого вдалося визначити точне місце розташування оператора 54.81031, 32.05208 та напрям зйомки.

"Аналіз показав, що підняття диму відбувалося зі сторони авіаційного заводу. Водночас у районі самого аеродрому після вибуху піднявся димний стовп, що, ймовірно, може бути пов’язане з ударом дронів по виробничих об’єктах", - зазначає "Мілітарний".

Крім того, про велику кількість вибухів повідомляли і жителі селища Вигоничі Брянської області. Стверджується, що під атаку потрапила місцева електропідстанція.

Смоленський авіазавод - чим він важливий

Смоленський авіаційний завод внесений до санкційних списків Євросоюзу, України та інших країн світу через виробництво високоточних ракет Х-59, а також компонентів до крилатих ракет Х-101, якими Росія обстрілює Україну. На заводі також виробляються БПЛА, агрегати для фронтової авіації та легкомоторні літаки різного призначення.

Сили оборони України вже атакували цей завод у січні 2025 року. Тоді удар порушив процес виробництва російських авіаційних ракет Х-59 класу "повітря — поверхня" різних модифікацій.

Удари по Росії

За даними Financial Times, США вже протягом кількох місяців допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах.

американська розвідка допомагає Києву в плануванні маршрутів, висоти, часу та ухваленні рішень щодо місій, що дає змогу українським безпілотникам дальньої дії, призначеним для одноразових атак, ухилятися від російської протиповітряної оборони.

