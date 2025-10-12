Джерела стверджують, що Україна обирала цілі для дальніх ударів, а Вашингтон потім надав розвіддані про вразливості цих об'єктів.

Протягом кількох місяців США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, щоб послабити економіку Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів.

Як пише Financial Times, за даними кількох українських і американських чиновників, знайомих із цією кампанією, американська розвідка поділилася з Києвом інформацією, яка дала змогу завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, включно з нафтопереробними заводами, розташованими далеко за лінією фронту.

Як розповіли FT обізнані джерела, американська розвідка допомагає Києву в плануванні маршрутів, висоти, часу та ухваленні рішень щодо місій, що дає змогу українським безпілотникам дальньої дії, призначеним для одноразових атак, ухилятися від російської протиповітряної оборони:

"Три людини, знайомі з операцією, сказали, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Один з американських чиновників сказав, що Україна обирала цілі для дальніх ударів, а Вашингтон потім надав розвіддані про вразливості цих об'єктів".

При цьому інші учасники операції зазначали, що США також визначили пріоритетні цілі для українців. Один із них назвав українські безпілотники "інструментом" Вашингтона для підриву російської економіки і підштовхування Путіна до врегулювання.

Трамп відкрито висловлював своє розчарування Путіним з часу саміту на Алясці, який не приніс відчутних результатів. За словами джерел FT, це стало одним із чинників, що вплинули на зміну позиції Трампа на користь більш потужних ударів.

Видання зазначає, що підтримка посилилася з середини літа. Ця зміна відбулася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні:

"Незабаром після липневої телефонної розмови чотири людини, знайомі з українською операцією з нанесення глибоких ударів з використанням безпілотників, повідомили, що до Києва почали надходити американські розвіддані з вищим ступенем деталізації. Ця інформація дала змогу Києву краще картувати російську ППО і прокладати маршрути ударів".

У серпні та вересні різко зросла інтенсивність українських ударів по російських нафтогазових об'єктах і трубопроводах, які є основою військових дій Москви. Збиток змусив Москву скоротити експорт дизельного палива і посилити залежність від імпорту.

Останні удари по Росії

Вранці 11 жовтня дрони СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ" у місті Уфа, за 1400 кілометрів від України.

А в ніч на 9 жовтня безпілотники вдарили по "ЛУКОЙЛ-Коробковському газопереробному заводу" в місті Котове Волгоградської області РФ, внаслідок чого там почалася пожежа.

А за кілька днів до цього українські далекобійні безпілотники вразили нафтопереробний завод у російській Тюмені, відстань до якого становить близько 2000 км від поточної лінії фронту.

