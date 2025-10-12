Вчені вперше виявили щось, схоже на темну зірку.

Вчені, які працюють із телескопом "Джеймс Вебб", заявили, що, можливо, виявили другу за віддаленістю зірку у Всесвіті, і вона може виявитися так званою "темною зіркою", що світиться не завдяки термоядерним реакціям, а за рахунок енергії темної матерії.

Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, описує чотири кандидати в такі об'єкти, один з яких, зірка JADES-GS-z14-0, виявився найцікавішим.

Вчені зафіксували у неї характерний слід іонізованого гелію - "дим із пістолета", як називають подібні явища в астрофізиці, який вказує, що перед нами може бути саме темна зірка.

Гіпотезу таких зірок запропонували ще 2007 року. Вважається, що вони могли бути першим типом зірок після Великого вибуху. Вони гігантські, до мільйона сонячних мас і світяться в мільярд разів яскравіше за Сонце. Замість звичного термоядерного горіння їх живила анігіляція частинок темної матерії.

Щоправда, одна з авторів гіпотези професорка Кетрін Фріз із Техаського університету зазначає, що такі зірки складаються не тільки з темної матерії, та й не темні вони.

За її словами, підтвердження існування таких об'єктів допомогло б пояснити, як у Всесвіті могли так швидко з'явитися надмасивні чорні діри, а також дало б ключ до розуміння природи самої темної матерії.

Вчені знайшли потенційні темні зірки, аналізуючи дані проекту JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, зібрані спектрографом NIRSpec, який дає змогу визначити хімічний склад і температуру за довжинами хвиль. Так було виділено чотири об'єкти, що підходять за критеріями і містять тільки водень і гелій, сформовані не пізніше ніж через 500 мільйонів років після Великого вибуху.

Проте інші астрономи помітили, що в даних з радіотелескопа ALMA у JADES-GS-z14-0 виявили кисень - елемент, який може виникнути тільки під час термоядерних реакцій.

Деякі фахівці, наприклад космолог Деніел Вейлен із Портсмута, вважають, що дослідники могли сплутати темні зірки з первинними надмасивними зірками, які формувалися зі звичайної речовини без участі темної матерії.

Утім, команда продовжує симуляції та планує автоматизувати пошук темних зірок у базі даних телескопа. Як каже співавтор дослідження Космін Іліє, якщо вони знайдуть достатньо таких сигнатур, імовірність того, що вони належать саме темним зіркам, стане значно вищою.

Раніше ми розповідали, що телескоп "Джеймс Вебб" допоміг створити карту темної матерії і відкрити загадкову планету. Дані з телескопа розповіли, як поводиться темна матерія в зіштовхнутих галактиках, а також дали змогу відкрити нову планету з атмосферою з вуглецю.

