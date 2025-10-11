По формі людей на російській стороні було зрозуміло, що це не прикордонники, кажуть в Естонії.

Ввечері 10 жовтня на кордоні Естонії з Росією помітили пересування численного загону озброєних чоловіків. Через це Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд через т.зв. Саатсеський чобіт на східному кордоні Естонії, повідомляє ERR.

У Департаменті також показали кадри, на яких можна помітити сімох озброєних чоловіків на дорозі. Рішення про закриття дороги, яка частково проходить територією Псковської області РФ, ухвалили запобігання можливих провокацій та інцидентів.

"У п'ятницю, 10 жовтня, наші патрулі протягом усього дня відзначали, що на російській стороні в районі Саатсе спостерігається значно більш активна діяльність, ніж зазвичай. Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні і в безпосередній близькості від нього. За формою одягу було ясно, що це не прикордонники", – сказав начальник бюро прикордонної охорони Лиунаської префектури Департаменту поліції і прикордонної охорони Мееліс Саарепуу.

Відео дня

Він додав, що ці групи висувалися на дорогу, починаючи з 15:00. І якщо спочатку вони рухалися цією дорогою, то в якийсь момент вони просто вирішили вишукуватися поперек неї.

"Для нас це було явною небезпекою. Ми почали зупиняти автомобілі по обидва боки Саатсеського чобота, пояснювали ситуацію, попереджали про патрулювання в цьому районі. Більшість водіїв продовжили рух, деякі розвернулися", – продовжив Саарепу.

Коли Прикордонна служба Естонії запросила у російської сторони інформацію про те, що відбувається в їхньому районі, там відповіли, що це "абсолютно штатні заходи".

Естонія і Росія

Не так давно кілька російських літаків порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували там 12 хвилин, після чого в супроводі винищувачів НАТО покинули його.

Після цього інциденту Естонія активувала статтю 4 НАТО і викликала посла РФ. Таллінн назвав дії Москви "безпрецедентно зухвалими".

На тлі інциденту в Естонії заявили про готовність розмістити на своїй території британську ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: