До МТСБУ у четвертому кварталі 2020 року надійшло 363 скарги від потерпілих та страхувальників на дії страхових компаній.

В четвертому кварталі 2020 року кількість укладених договорів ОСЦПВ склала 2,05 млн штук, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Читайте такожЧому електронний поліс ОСЦПВ на Ukasko.ua краще, ніж паперовий бланк страховкиПро це йдеться у повідомленні на сайті МТСБУ. Зазначається, що сума страхових платежів становить 1,57 млрд грн (+12,9%). Страховики ОСЦПВ врегулювали понад 41,6 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими сплатили 812,2 млн грн. Показник кількості врегульованих вимог зріс на 10,1% у порівнянні з четвертим кварталом 2019 року, суми виплат – на 18,4%. Середня премія становить 762 грн, середня виплата – 19 507 грн.

Трійка страховиків-лідерів за кількістю укладених договорів залишилась незмінною: НАСК «ОРАНТА», СГ «ТАС» та «УПСК». За обсягом зібраних страхових платежів перше місце посідає СГ «ТАС» з показником 184,5 млн грн. Лідерами за кількістю врегульованих вимог постраждалих є СГ «ТАС», НАСК «ОРАНТА» та «УПСК».

Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну (від дати ДТП), в четвертому кварталі 2020 року склав 79 днів. Для вимог, врегульованих у строк до 365 днів, середній строк врегулювання складає 68 днів проти показника 73 дні у третьому кварталі минулого року. В системі прямого врегулювання збитків середній строк врегулювання – 40 днів, так само як і у попередньому кварталі. Частка вимог, врегульованих в термін до 60 днів, складає 58,5%, в строк до 90 днів – 76,7% (+3,2 в.п. до третього кварталу 2020 року).

Також у повідомленні говориться, що до МТСБУ у четвертому кварталі 2020 року надійшло 363 скарги від потерпілих та страхувальників на дії страхових компаній, це незначно перевищує цей показник попереднього кварталу та відповідного періоду 2019 року. При цьому, зважаючи на збільшення кількості виплат, рівень скарг (співвідношення їх кількості до кількості виплат) становить рекордно низьку цифру – 0,87%. Найвищий рівень скарг зафіксований у страхових компаній «Ю.Ес.Ай» (7,5%), «Омега» (6,45%), «ХМСК» (6,1%).

Жодної скарги не надійшло на роботу 8 страховиків: СТ «Гарантія», «ГРАВЕ Україна», «Мотор-Гарант», «Колоннейд Україна», «ВАН КЛИК», «Український страховий стандарт», «ЮНІВЕС», «Глобал Гарант».

«Можна з впевненістю сказати, що ринок ОСЦПВ стабільно працює в умовах кризи, викликаної пандемією. Люди, які потрапили в ДТП, можуть бути впевнені в надійності страхового захисту. Приємно відзначити, що в останньому кварталі минулого року маємо рекордно низький рівень скарг на страховиків. Для цілої низки компаній показник або нульовий, або мінімальний, менше одного відсотка – це свідчить, що страховики постійно інвестують зусилля в розвиток та підтримку якісного сервісу», - прокоментував Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

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Автор: Ірина Погоріла