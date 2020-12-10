Від початку 2020 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності на загальну суму 10 мільярдів гривень.
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Про це повідомляється на сайті ФССУ. Загалом станом на сьогодні фонд виплатив застрахованим особам 10,7 млрд грн допомог по тимчасовій непрацездатності (сума враховує заяви-розрахунки, подані роботодавцями у кінці грудня 2019 року та профінансовані у січні 2020-го).
У січні–листопаді поточного року прийнято на оплату лікарняні листки спільною тривалістю 29 мільйонів 958 тисяч 759 днів. Фонд вже профінансував допомогу для 2,1 мільйона людей.
З них 338 тисяч 507 днів – оплачена за кошти ФССУ ізоляція від COVID-19, на це направлено 66 млн гривень.
За 1 мільйон 820 тисяч 954 днів догляду за хворими дітьми або родичами Фонд компенсував втрачений заробіток на суму 559,3 млн гривень.
Наголошується, що у ФССУ відсутні затримки із фінансування по жодній зі статтей видатків, оплата здійснюється вчасно та в повному обсязі.
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