Вода в джерелах несе смертельну загрозу

00:02, 05 березня 2008
Харьків
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Висновок санлікаря

Харків. 5 березня. УНІАН. Воду з Харківських джерелах пити не можна, вона навіть смертельно небезпечна.

Про це заявив журналістам начальник лабораторії санітарно-эпидеміологічного контролю якості води КП «Вода» Володимир КОБИЛЯНСЬКИЙ.

За його словами, вода всіх без винятку джерел містить свинець підвищеної концентрації та нітрати, які смертельно небезпечні для дітей у віці до 1 року.

SQ

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