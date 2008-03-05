Вода в джерелах несе смертельну загрозу

Харків. 5 березня. УНІАН. Воду з Харківських джерелах пити не можна, вона навіть смертельно небезпечна.

Про це заявив журналістам начальник лабораторії санітарно-эпидеміологічного контролю якості води КП «Вода» Володимир КОБИЛЯНСЬКИЙ.

За його словами, вода всіх без винятку джерел містить свинець підвищеної концентрації та нітрати, які смертельно небезпечні для дітей у віці до 1 року.

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