Вода в джерелах несе смертельну загрозу
00:02, 05 березня 2008Харьків
0 0
Висновок санлікаря
Харків. 5 березня. УНІАН. Воду з Харківських джерелах пити не можна, вона навіть смертельно небезпечна.
Про це заявив журналістам начальник лабораторії санітарно-эпидеміологічного контролю якості води КП «Вода» Володимир КОБИЛЯНСЬКИЙ.
За його словами, вода всіх без винятку джерел містить свинець підвищеної концентрації та нітрати, які смертельно небезпечні для дітей у віці до 1 року.
SQ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter