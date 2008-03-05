Стороженко – керівникам міста: я вас попередив

Харків. 5 березня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО зробив офіційну заяву у зв`язку з подіями, які відбулися останніми днями в Харківській міській раді.

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви розміщений на сайті облдержадміністрації.

«У зв`язку з черговим скандальним рішенням сесії Харківської міської ради хочу зробити заяву для харків`ян. Вчора (3 березня – ред.) з трибуни та з президії сесійної зали міської ради пролунала цинічна брехня, з якою я ще не зустрічався у своїй багаторічній юридичній практиці.

Брехня ця полягала в твердженні, що прокурор міста Харкова, нібито, вніс позов про захист інтересів Харківської обласної державної адміністрації, про що чотири рази заявив з трибуни секретар міської ради.

У зв`язку з цим вважаю за необхідне заявити, що прокурор міста Харкова, як представник органу, що наглядає за дотриманням законності на підвідомчій території, вніс позов про захист інтересів держави. Підкреслюю, інтересів держави. Крім того, державні інтереси постраждали через те, що окремі керівники міста Харкова ставлять себе вище, ніж Закон і вимоги законодавства України. Ці люди привласнили собі право трактувати Закон і навчати, що повинен був зробити в тій або іншій ситуації прокурор або суд. Вони узяли на себе сміливість самостійно ухвалювати рішення про виконання чи невиконання рішення прокурора або суду.

Подібна сміливість цілком очевидна, як і абсолютні зухвалість та нахабство, що дозволили ухвалити рішення з погрозами на адресу судді, що виніс судову ухвалу.

Хочу сказати, що в місті Харкові дійсно є судді (їх небагато), які ухвалюють неправосудні рішення. Але, керуючись логікою подвійних стандартів, пани керівники Харківської міської ради ніколи не ставили питання про покарання таких суддів. В даному ж випадку по земельному аукціону, акцентуючи, що до бюджету міста надійдуть 56 мільйонів гривень, міські керівники забувають про головне - вони абсолютно випустили з уваги те, що надійти ці кошти мають від законної діяльності.

Ми завжди і всюди говоримо, що європейським постулатом здійснення будь-якої діяльності є принцип: «Суть - ніщо, процедура – все». Ми не проти проведення земельних аукціонів, як таких. Ми за аукціони і надходження грошей в казну, але в той же час виступаємо за те, щоб кожний діяв суворо згідно з законом, а не за власним бажанням, та не використовував конкуруючі норми права як лазівку для задоволення особистих амбіцій, кляуз та маніпулювання громадським свідомістю.

У даному випадку була найгрубішим чином порушена процедура, і я хотів би сказати, що згідно з частиною 3 Статті 137 Земельного кодексу України проведення земельних торгів, аукціонів може здійснювати тільки юридична особа, яка має відповідний дозвіл, ліцензію на проведення таких торгів. Згідно з пунктом 58 Статті 9 Закону України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» земельні торги, як вид такої діяльності, підлягають обов`язковому ліцензуванню.

Треба б було продумати, як чітко діяти в ситуації, щоб не порушити закон і, в першу чергу, з погляду процедури. Повчати суддів і прокурорів, а тим більше погрожувати їм - справа невдячна і безперспективна.

Державне підприємство «Укрспецзем» та його харківська філія такої ліцензії на право проведення земельних торгів не мали. У зв`язку з цим, будь-яке проведення торгів до усунення названих суперечностей, до отримання відповідних дозволів, у тому числі, від компетентного органу, зокрема Кабінету міністрів, є найгрубішим порушенням чинного законодавства, і погрози на адресу суддів, прокурорів, працівників міліції, як і абсолютно безгрунтовні випади на адресу керівників Харківської обласної державної адміністрації, про те, що ми, нібито, зацікавилися цими земельними ділянками, є аморальними. Якщо буде необхідно, ми розкриємо, хто і за ким стоїть у ході цих торгів. Ми просто морально витримані люди і не дозволяємо собі огульних звинувачень.

У зв`язку з цим хочу заявити, що останнім часом Харківська міська рада відкрито стала на позицію ігнорування Закону, залякування керівників правоохоронних органів та співробітників цих органів. Я б хотів попередити панів з Харківської міської ради, що їм час зупинитися і не стільки любити себе в нашому рідному місті, скільки любити місто в собі. Це набагато важливіше, ніж заклинання та уявні викриття, які всім вже настільки набридли, що їм ніхто не вірить».