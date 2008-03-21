”Регіони” вимагають вивести українських миротворців з Косово

Київ. 21 березня. УНІАН. Фракція Партії регіонів вимагає відкликання українських миротворців з Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що сьогодні на раді фракції за участю фахівців було розглянуто дане питання. «Розібрали деталі, які виникли під час загострення цієї ситуації», і «практично одностайно прийняли рішення, що будемо порушувати питання про відкликання нашого миротворчого контингенту з Косово», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що відповідний проект постанови вже зареєстровано у Верховній Раді.

Лідер фракції Партії регіонів підкреслив, що «ми не можемо допустити, щоб наших хлопців там вбивали». За його словами, Верховна Рада своє рішення щодо участі миротворчих сил у Косово приймала «з обов’язковим пунктом, що ми не приймаємо участі у воєнних діях». Однак зараз там ситуація загострилася, вказав він. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «сили ООН, сили НАТО, які там присутні, вони прийняли участь в цій операції, а як щит був використаний наш поліцейський контингент».

На його переконання, в цій ситуації Міністерство внутрішніх справ повинно було «тримати на контролі будь-які дії, які спрямовані на воєнні операції, і цього не допускати", бо це «порушення закону», бо це «війна не наша».

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що "ми ні в якому разі не будемо підтанцьовувати тим політичним силам світовим, які сьогодні роздмухують воєнні конфлікти в світі». «В Косово Україна надалі не може бути присутня», - наголосив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, фракція закликатиме народних депутатів і з коаліції, і з опозиції підтримати постанову про відкликання українців із Косово. На його думку, в результаті цього голосування «ми побачимо тоді в залі, хто патріоти, і, як кажуть, хто займає іншу позицію».