СПУ і СДПУ(о) створюють ”Соціалістичний вибір”

Київ. 21 березня. УНІАН. Соціалістична партія України і Соціал-демократична партія України (об`єднана) мають намір об`єднатися в одну політичну силу «Соціалістичний вибір».

Про це повідомляє сьогодні газета «Коммерсантъ-Украина» (№ 49 від 21 березня 2008 року).

«Ряд партій лівого толку, в числі яких СПУ і СДПУ(о), вишли на фінішну пряму в питанні об`єднання в один виборчий блок. Офіційно про це буде оголошено «максимум, за два тижні». При цьому, вже відома робоча назва нової політичної сили – «Соціалістичний вибір», пише видання, посилаючись пакет документів, що містить пропозиції лівих партій, які виявили бажання об`єднатися в одну політичну силу.

«Коммерсантъ» стверджує, що зараз у переговорному процесі щодо об`єднання лівих партій беруть участь не тільки СДПУ(о) і СПУ, але й «Народно-трудовий союз України», а також Всеукраїнське об`єднання лівих «Справедливість».

За інформацією газети, до останнього моменту можливість об`єднання розглядали Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ) і Компартія. Представники цих політичних сил брали участь у роботі координаційної ради з об`єднання лівих сил, очолюваної заступником голови СДПУ(о) Олексієм МУСТАФІНИМ.

«І СДПУ(о), і СПУ висловилися за те, що потрібно вибирати євроінтеграцію і що російська мова повинна бути в тих регіонах, де населення вимагає її на правах регіональної. Коли вони це написали, ми потрапили в глухий кут. Ну про що далі говорити, якщо у нас різні напрями?», – цитує видання слова лідера ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО.

«Ми співпрацюємо з лівими силами з конкретних питань. Намагатися виробити єдину декларацію означає не сприяти, а заважати об`єднанню лівих сил», – заявив представник КПУ в координаційній раді Сергій ГМИРЯ.

Після того, як координаційна рада вивчила і порівняла всі пропозиції, вони були об`єднані в один документ. Спірні питання було вирішено допрацювати шляхом анкетування.

За інформацією «Коммерсантъ», анкета включає п`ять блоків питань: програма блоку, питання соціальної, економічної, внутрішньополітичної сфери і зовнішньої політики. «Згідно з одержаними відповідями, в СПУ підтримують завершення конституційної реформи, формування повноцінної парламентсько-президентської республіки, ліквідацію недоторканності народних депутатів, президента і суддів. Є у відповідях СПУ і цікаві моменти. Так, на думку представників партії, встановлення зарплати депутатів на рівні середньої зарплати в промисловості «слід обговорити». У питанні забезпечення права виборця відкликати депутатів, що не виправдали довіру, також «є сумніви». При цьому Соцпартія «повністю підтримує» реальне відділення бізнесу від влади, а обмеження виборчих право власника великих статків, на їхню думку, «нереальне», - пише газета.

«24 березня буде заслуховуватися остаточний варіант принципів об`єднання, після чого кожна партія ухвалить рішення – підписувати цей документ чи ні», – цитує «Коммерсантъ» голову СДПУ(о) Юрія ЗАГОРОДНЬОГО.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляв, що СПУ і СДПУ(о) координують свої дії як представники позапарламентської опозиції, але не планують об`єднуватися в єдиний блок або партію.