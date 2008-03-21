Прихильники дій СБУ пікетують Київський райсуд
12:01, 21 березня 2008Харьків
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"Добкін, Кернес, не ховайтесь від відповідальності!"
Харків. 21 березня. УНІАН. Пікет на підтримку дій СБУ проходить біля будівлі Київського райсуду Харкова.
Як повідомляє кореспондент агенції "SQ" з місця подій, в акції беруть участь 50-70 чол. Вони тримають плакати з написами "Харків за Мухатаєва!", "Добкін, Кернес, не ховайтесь від відповідальності!", "Кернес, досить грабувати місто!", "Допоможіть повернути гроші у міську скарбницю", "Не дайте приховати злочинні докази проти керівництва міста!".
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