Кернесу надіслали порошок

Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні о 9.20 під час опрацювання поштової кореспонденції в канцелярії міськвиконкому Харківської міської ради був виявлений конверт, адресований секретарю міськради Геннадію КЕРНЕСУ, з порошком невідомого походження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, в терміновому порядку були евакуйовані співробітники канцелярії, а також викликані відповідні служби МНС, МВС, аварійно-рятувальна та санепідемстанція.

На місці були взяті проби повітря, перевірений радіаційний фон, який виявився в нормі. Конверт був вилучений і направлений на дослідження речовини, що знаходиться в ньому, в лабораторію санепідслужби. Вранці робота канцелярії була призупинена.

Коментуючи ситуацію, заступник директора Департаменту діловодства Віктор РОГОВ повідомив, що на конверті стояв напис «в канцелярії не розкривати». На зворотній адресі, написаній від руки, вказувалося – «вул. Сумська, 64, ХОДА». Під час обробки листів порошок крізь щілини конверту висипався на стіл та підлогу.

Обласна санепідслужба досліджує порошок на наявність збудника сибірки.

Відповідаючи на запитання журналістів, завідуюча відділом особливо небезпечних інфекцій обласної санепідстанції Лідія ТКАЧЕНКО зазначила, що впродовж останніх 5-6 років було понад 30 подібних випадків, і ні в одному з них діагноз сибірки не підтвердився. Цей збудник не був знайдений жодного разу, а інші збудники у такому вигляді не грають такої епідеміологічної ролі.

«Тому ми зараз проведемо дослідження саме на наявність збудника сибірки. Буде зроблена бактеріоскопічна люмінісцетна мікроскопія, і якщо буде знайдений збудник, далі проводитимемо посіви і заражатимемо біопробних тварин. Тоді видача остаточного результату затягнеться, а попередній експрес-аналіз буде готовий вже через годину», - відзначила Л.ТКАЧЕНКО.

На знімку: до міськради прибули фахівці

Фото Мстислава Чернова