”Регіони” просто так Харків не віддадуть

Харків. 24 березня. УНІАН. Директор Інституту глобальних стратегій, харків’янин Вадим КАРАСЬОВ вважає, що БЮТу нелегко бути домогтися перевиборів міської влади Харкова, на відміну від Києва.

Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Харків не Київ, бо Партія регіонів там має свою регіональну електоральну базу і своїх людей”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, міську владу Харкова сьогодні представляють прибічники Партії регіонів. ”Партія регіонів просто так Харків не віддасть”, - сказав він.

Як зауважив політолог, лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і в цілому блоку необхідно буде ще раз подумати і сконцентрувати зусилля для того, щоб вирішити це питання.

“Просто так вирішити, як це було у Києві, в Харкові буде набагато важче і майже неможливо”, - наголосив В.КАРАСЬОВ.