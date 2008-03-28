Схід і Захід України – не антагоністи

Харків. 28 березня. УНІАН. Між населенням сходу і заходу України немає суперечностей, які могли б привести до політичного протистояння.

Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна, аналізуючи свою програму досліджень «Ментальні основи вибору».

Під час презентації результатів цієї програми, розпочатої ще наприкінці 2006 року, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО підкреслив, що в рамках річної програми досліджень було сформульовано складне завдання - «зрозуміти, не кого і що обирають українці, а чому вибирають».

Він зазначив, що отримані Інститутом результати насамперед мають прикладну цінність для перших осіб держави, політиків, співробітників державних установ і спецслужб – всіх тих, від кого залежать долі України і українців, а також представників іноземних посольств, асоціацій і служб – тих, хто бажає розуміти реальну картину що відбувається в Україні.

Окрім уже названого, експерти зробили висновки, що Україна як держава і як суспільство відбулася, незважаючи на наявність безлічі проблем: сьогодні в Україні немає такої більшості населення, яке б прагнуло в Європейський Союз чи в СНД; в Україні немає середнього класу; тих, кого можна віднести до середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості, освіти і характеру зайнятості, в країні – не більше 9%; у країні процвітає корупція; існує гостра необхідність поставити місцеву владу в залежність від населення, тобто фактично від результатів роботи; у політичних поглядах населення України переважають позитиви демократичних перетворень.

«Результати річної програми – це реальні дані, спираючись на які можна робити достовірний аналіз і достовірні висновки. При цьому проведена робота окреслила нам коло питань, які вимагають додаткового вивчення. Тому цього року ми запустили нову дослідницьку програму 2008 року «Проект країни», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.