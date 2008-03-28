Фесенко прогнозує в Києві кризу

Харків. 28 березня. УНІАН. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що після виборів в Києві виникне кризова ситуація.

Таку думку політолог висловив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, це може статися в тому випадку, коли мер Києва “буде один, можливо нинішній, а більшість в Київраді буде така, що протистоїть йому”. “І не відомо чим це закінчиться” - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Він вважає, що “ідеальним варіантом” було б внесення змін до законодавства України, які б передбачали проведення виборів мера в два тури. За його словами, “це дозволило б вибрати єдиного кандидата самим киянам, виходячи із симпатій, і хто б може був альтернативою ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ”. В.ФЕСЕНКО зазначив, що в такому разі “зростають шанси змінити владу в Києві”.