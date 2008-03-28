Аваков високо оцінює роботу Уряду

Харків. 28 березня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ прокоментував підсумки перших 100 днів роботи Уряду демократичної коаліції

На думку керівника області, коаліція демократичних сил та Уряд України показали свою дієздатність та досягли значних результатів як в економічній сфері, так і в соціальній політиці. А.АВАКОВ зазначив, що Урядом забезпечено виконання бюджетного плану, що безпосередньо впливає на ті сфери життя, які стосуються найменш захищених верств населення. Так, за січень-лютий 2008 р. доходи загального фонду перевиконано на 8%, приріст доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 51,9% (або 8,7 млрд. грн.).

«Високі темпи зростання надходжень до бюджету забезпечено за рахунок покращення адміністрування податків і зборів митними органами, боротьби з контрабандою та зловживаннями у митній сфері, розпочатої після наради під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА», - підкреслив голова облдержадміністрації.

Крім того, на думку А.АВАКОВА, Уряду вдалося досягнути позитивних змін в структурі промисловості. Випереджаючими темпами зростають сектори, які забезпечують науково-технічний прогрес: приріст виробництва у машинобудуванні за січень-лютий 2008 р. досяг 34,9% (у цілому в промисловості - 8,8%). Що стосується Харківщини, то як наголосив А.АВАКОВ, у січні - лютому цього року підприємствами області вироблено промислової продукції на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростання темпів промислового виробництва в області з початку року сягнуло 32,8%, що вкрай важливо, бо саме машинобудування завжди було своєрідною візитною карткою Слобожанського краю.

Але найголовніше, на думку керівника області, результати роботи Кабінету міністрів України полягають у змінах, які відбулись у соціальній сфері. А.АВАКОВ особливо наголосив на тому, що внаслідок реалізації Урядом соціальних ініціатив Президента України В.ЮЩЕНКА прискорилося зростання реальних доходів населення. У січні 2008 р. вони зросли на 23,4%. Реальна заробітна плата у січні 2008 р. порівняно з січнем 2007 р. зросла на 14,1% .

У сфері пенсійного забезпечення збільшено вартість одного року страхового стажу більш, ніж на третину: з 1% до 1,2% з 1 січня 2008 р. та до 1,35% з 1 жовтня 2008-го. Як зазначив керівник області, це дозволило відійти від запровадженої раніше «зрівнялівки», коли пенсії більшості пенсіонерів встановлювалися на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, з 1 січня 2008 р. перераховано пенсії, призначені згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої зарплати працівників, зайнятих у галузях економіки України - 928 грн. Мінімальний розмір пенсій зріс із 415 грн. у жовтні 2007-го до 470 грн. у січні 2008-го. Середній розмір пенсії у січні 2008-го становив 750 грн., тобто збільшився на 27% у порівнянні з минулим роком.

Реалізуючі соціальні ініціативи Президента України, Уряд зміг підняти на нову ступень якість життя багатодітних сімей, та сімей, в яких виховуються діти з особливими потребами. З початку 2008 року збільшився розмір пенсій за особливі заслуги перед Україною матерям, які народили п`ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. До 01.01.2008 р. цим категоріям пенсія за особливі заслуги встановлювалася в розмірі від 20 до 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня цього року - встановлюється в розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Збільшено одноразову грошову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після закінчення навчального закладу з двох прожиткових мінімумів до шести.

З 1 квітня 2008 р. діти-інваліди та інваліди з дитинства отримають підвищену державну соціальну допомогу. Так, наприклад, діти-інваліди, хвороби яких пов`язані з Чорнобильською катастрофою, будуть отримувати 505,05 грн. без урахування надбавки по догляду. Надбавка по догляду за дитиною-інвалідом у віці до 6 років становитиме 269 грн., у віці від 6 до 18 років – 339 грн. Впродовж 2008 р. підвищення розмірів державної соціальної допомоги буде здійснюватись 4 рази: з 1 січня, 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня.

«Безперечних результатів Уряд України досяг і в зовнішній сфері. Під час перебігу 100 днів українською делегацією завершено переговори зі вступу України до Світової організації торгівлі. Розпочаті переговори щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, що нарешті дозволить Україні стати повноправним учасником європейського життя», - підкреслив А.АВАКОВ.

Втім голова облдержадміністрації вважає, що попереду Уряд України очікують нагальні пролеми, які потребують постійної уваги. Мова йде насамперед про постійну увагу до тих наслідків і ризиків, які пов’язані з негативним впливом на економіку України світової тенденції зростання вартості енергоресурсів.

«Безумовно, ця тенденція може призвести і, я впевнений, що призведе до зростання цін на товари народного вжитку, продукти, вартості перевезення, наприклад, автомобільним транспортом, - зауважив А.АВАКОВ. - Втім, я також упевнений і в тому, що Уряд України зможе не допустити погіршення якості життя населення країни. В першу чергу завдяки своїй відповідальності, перед громадянами, Президентом і коаліційною більшістю».

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