Добкін і Кернес дають свідчення в суді

Харків. 28 березня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС сьогодні у Київському райсуді Харкова дають свідчення у так званій справі «СБУ – міськрада», яка була порушена одразу після відомих подій щодо виїмки документів працівниками СБУ у приміщенні Харківської міськради 18 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, біля приміщення Київського райсуду проходять акції на підтримку сторін. Прихильники міської влади тримають у руках плакати, висловлюються на захист М.ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА та засуджують дії керівництва облуправління СБУ, зокрема його начальника Андрія МУХАТАЄВА.

З іншого боку, більш чисельна група пікетувальників підтримує СБУ, тримаючи в руках транспаранти з гаслами: «Харків за Мухатаєва!», «Добкіна й Кернеса – до відповідальності!».