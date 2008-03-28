Словенці зацікавилися ІП «Рогань»

Харків. 28 березня. УНІАН. Словенія зацікалена взяти участь у створення індустріального парку «Рогань».

Про це повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ярослава ЮЩЕНКА, який підбив підсумки візиту делегації Харківської області до Словенії.

За його смловами, під час переговорів з директором Технологічного парку «Любляна» паном ЛЕСЬЯКОМ були обговорені питання налагодження контактів між діловими колами двох країн. «Ми досягли попередньої домовленості про те, що фахівці Технопарку «Любляна» візьмуть участь у створення індустріального парку «Рогань», - сказав Я.ЮЩЕНКО.

Під час візиту до Словенії відбулася також низка заходів. Серед найголовніших – зустріч з Міністром економіки Республіка Словенія, українсько-словенський бізнес-форум, а також відвідування Технологічного парку «Любляна, повідомив заступник губернатора.

За його словами, в ході зустрічі з Міністром економіки Андрієм ВІЗЬЯКОМ обговорювалися шляхи активізації співробітництва Харківщини з Республікою Словенія, залучення словенських інвестицій до економіки області.

В рамках українсько-словенського бізнес-форуму, який пройшов у приміщенні Торгово-промислової палати Словенії, відбулася презентація іноваційно-інвестиційного потенціалу та експортних можливостей Харківської області, а також виставки-презентації окремих підприємств. У заході взяли участь представники близько 50 словенських компаній. «І для Словенії, і для України це достатньо велика кількість компаній, і в Торгово-промисловій палаті сказали, що візит викликав справжній фурор»,- зазначив Я.ЮЩЕНКО.

По закінченню бізнес-форуму пройшла низка зустрічей між керівниками провідних підприємств Харківщини і Республіки Словенія з метою встановлення взаємовигідних контактів.