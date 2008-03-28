На Харківщині закриють розважальні заклади

Харків. 28 березня. УНІАН. Правоохоронці Харківщини припиняють роботу розважальних закладів, у яких створюють умови для незаконного обігу наркотиків.

Про це інформує Центр громадських зв’язків МВС України в Харківській області.

Серйозне занепокоєння викликає той факт, що у нічних клубах, барах, казино розповсюджується більшість наркотиків, йдеться у повідомленні.

Фахівці стверджують, що в містах з населенням понад 500 тис. осіб, залежних від азартних ігор - понад 25 тисяч. З цього погляду ситуація наближається до критичної. З кожним днем у Харкові збільшується кількість гральних автоматів, які працюють без ліцензій, у заборонених законом місцях - біля навчальних закладів, установ освіти. Доступність азартних ігор для дітей залишається надзвичайно великою. Гральні автомати можна зустріти в магазинах, біля вокзалів, на території ринків. За статистикою, не менше 75% клієнтів гральних автоматів - це студенти і школярі.

У Харкові та Харківській області працівниками органів міліці з метою попередження розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, в першу чергу в розважальних закладів та місцях масового відпочинку громадян, протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність, проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання об`єктів розважальної сфери.

За період відпрацювання правоохоронцями Харківщини перевірено 778 розважальних закладів, з них - 252 салони гральних автоматів, 17 казино та 26 нічних клубів.Під час проведення відпрацювання у 2 нічних клубах та 10 салонах гральних автоматів виявлені факти незаконного обігу наркотиків. Працівниками УБНОН ГУМВС України в Харківській області спільно з працівниками Дзержинського райвідділу міліції було здійснено ряд перевірок одного з нічних клубів міста, розташованого та території Дзержинського району, в ході яких виявлено ряд порушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин. За результатами перевірки зібраних матеріалів порушено 5 кримінальних справ.

Так, на початку лютого близько першої години ночі в приміщенні вищезазначеного нічного клубу працівниками міліції було затримано мешканку м. Харкова, у якої було вилучено психотропну речовину амфетамін. Під час розмови з затриманою було встановлено, що згадану речовину вона постійно купувала, починаючи з 2007 року, у невідомих осіб в нічному клубі. Тієї ж доби у приміщенні цього клубу було затримано молодого чоловіка, у якого теж було вилучено психотропну речовину. Хлопець пояснив, що амфетамін йому продав невідомий чоловік у приміщенні клубу. За цими фактами порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Нещодавно території, прилеглій до того ж клубу, було затримано 24-річного мешканця Харкова, у якого було вилучено біля 8 грамів марихуани. За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. І ст. 309 Кримінального кодексу України.

Через декілька днів у приміщенні клубу працівниками міліції був затриманий 18-річний хлопець, у якого також вилучили амфетамін. Порушено кримінальну справу. Через декілька годин в приміщенні клубу був затриманий 29-річний чоловік, у якого також вилучено амфетамін.

За виявленими фактами направлено 4 приписи до органів місцевого самоврядування щодо припинення діяльності цього закладу.

Також працівниками міліції було виявлено ряд фактів незаконного обігу наркотиків і в інших нічних клубах та салонах гральних автоматів. Із загальної кількості виявлених фактів незаконного обігу наркотиків правоохоронцями було задокументовано 53 факти збуту. Всього ж за фактами незаконного обігу наркотиків порушено 320 кримінальних справ.