Тимошенко оцінить діяльність Добкіна і Ко

Київ. 28 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір створити міжвідомчу робочу групу для оцінки діяльності мера Харкова і Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми запланували, що найближчим часом ми розглянемо це питання на засіданні уряду, створимо робочу групу так, як щодо мера Києва, і після того, як зберемо всі матеріали і зрозуміємо, як мер, мерія і рада Харкова працюють, прийматимемо рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що коаліція демократичних сил у парламенті ініціювала створення тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності Михайла ДОБКІНА на посаді мера Харкова, а також діяльності Харківської міськради.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

Зокрема, ТСК займеться розслідуванням обставин, що стосуються фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків.

Також 7 березня Верховна Рада прийняла постанову «Про створення тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування фактів порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і посадовцями органів місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті Києві».

12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО 13 березня своїм указом усунув Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів, упродовж яких доручив провести службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків.

18 березня Верховна Рада України призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради.