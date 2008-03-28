Погода на вихідні

Харків. 28 березня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише увечері на крайньому заході пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважатиме східний, 5-10 м/с, у південній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 0-5° тепла, у східних областях і на півночі Лівобережжя місцями 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла; в Карпатах уночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

30 березня також прогнозується мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні та крайньому заході місцями невеликий дощ (у Криму помірний, у Карпатах місцями невеликий дощ та мокрий сніг). Вітер буде північно-східним (у західних областях – південно-східним), 5-10 м/с, у південній та східній частині – місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі Криму – до 8° тепла, в західних та північних областях місцями 0-2° морозу; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті 11-16°.

У понеділок, 31 березня, в Україні, окрім західної частини, пройдуть дощі (в північних областях місцями невеликі); подекуди грози. Температура істотно не зміниться.

1- 2 квітня часом пройдуть невеликі й помірні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі буде 3-9°, на Заході 1-6° тепла; вдень 7-13° тепла, у східних областях місцями 14-16°.

У Києві та Київській області 29 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° (у Києві – 12-14°).

30-31 березня також прогнозується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 31 березня місцями невеликий дощ. Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

1- 2 квітня часом йтиме дощ, місцями гроза. Температура вночі – 3-8° тепла, вдень 7-13°.