Мінімальна зарплата зросла до 525 грн.

Харків. 1 квітня. УНІАН. В Україні від сьогодні, 1 квітня, розмір мінімальної заробітної плати збільшено з 515 грн. до 525 грн.

Це передбачено в Законі України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Згідно з документом, мінімальна зарплата зросте в Україні також з 1 жовтня - 545 і з 1 грудня – 605 грн. на місяць.

Крім того, з 1 квітня збільшено розмір прожиткового мінімуму для всіх основних соціальних і демографічних груп населення. Він становитиме від сьогодні 481 грн.

Також з 1 квітня мінімальна пенсія досягне рівня прожиткового мінімуму і становитиме 481 грн.

Зокрема, як заявила 28 березня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, «з 1 квітня всі пенсіонери, які одержували пенсію, нижчу за прожитковий мінімум, одержуватимуть пенсію в розмірі 481 грн., відповідно до рівня прожиткового мінімуму».