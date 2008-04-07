Добкін і Кернес можуть зітхнути з полегшенням
13:35, 07 квітня 2008Харьків
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За словами голови Верховної ради Яценюка, цього тижня до порядку денного не буде включено питання про призначення дострокових виборів у Харкові…
Верховна рада України цього пленарного тижня не розглядатиме питання про призначення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після Погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.
За його словами, парламент буде готовий заслухати інформацію Тимчасової слідчої комісії щодо порушень законів представниками харківської влади, якщо відбулося засідання комісії, і вона готова надати депутатам певні дані.
«Включення до порядку денного на цьому тижні постанови не буде», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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