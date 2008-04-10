Ользі Жагалюк зробили 3 операції

Харків. 10 квітня. УНІАН. Львівській студентці Ользі ЖАГАЛЮК, яка 8 квітня випала з каруселі в парку ім. Горького, лікарі зробили три операції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центр зв’язків з громадськістю та пресою

Харківського національного університету імені Василя Каразіна, куди на запрошення студентів фізичного факультету на святкування «Дня фізика» 18-річна Ольга ЖАГАЛЮК прибула разом з групою студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

За даними прес-центру, Ольга випала з кабіни каруселі «Matrix» через слабке кріплення. Вона була сильно травмована і одразу доправлена до міської клінічної лікарні, де їй було зроблено три операції. Стан студентки є стабільно-тяжким. Студенти Харківського національного університету взяли активну участь у рятуванні життя Ольги: здали і здають велику кількість крові, збирають гроші на дорогі ліки тощо, повідомили в університеті.

У прес-центрі офіційно заявили, що студенти і потерпіла «не вживали алкоголю», про що поспішили написати деякі видання. Це підтверджує «офіційний висновок лікарів міської клінічної лікарні невідкладної хірургії, які не виявили в крові потерпілої алкоголю».

Прес-центр звернувся до ЗМІ з проханням не розповсюджувати неперевірені дані стосовно цього трагічного випадку.

Як повідомляв УНІАН, після падінні з каруселі Ольга ЖАГАЛЮК у вівторок, 8 квітня, о 22.18 у тяжкому стані була доправлена автомобілем «швидкої допомоги» до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. У середу, за словами головного лікаря лікарні Богдана ФЕДАКА, стан дівчини був «украй тяжкий», і лікарі боролися за її життя.