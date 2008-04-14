Малі міста утискають – заява АМУ

Харків. 14 квітня. УНІАН. Малі міста цього року не зможуть одержати державної субвенції.

Про це повідомив під час прес-конференції в УНІАН виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Мирослав ПІТЦИК.

«Прийнято постанову уряду щодо субвенцій. Маленькі міста на сьогодні реально не зможуть одержати жодної копійки, хоча це ті міста, яким якраз і потрібно найбільше ресурсів», - сказав М.ПІТЦИК, додавши, що торік процедура отримання грошей була краще продумана і виписана.

За його словами, нинішнього року затверджено порядок, відповідно до якого кошти виділяються на умовах спільного фінансування, і з держбюджету виділяються кошти тільки на матеріали, а гроші для оплати робіт повинні знаходити у своїх бюджетах самі міста. «У малих містах на ці цілі деколи немає навіть 40-60 тис. грн. Хоча є об`єкти незавершеного будівництва із ступенем готовності 70-80%», - сказав виконавчий директор АМУ.

«Ніби субвенція є, але з іншого боку – її не можна буде реалізувати... Тому може повторитися ситуація минулого року, коли значні суми, виділені з держбюджету як субвенції, так і не були використані», - відзначив М.ПІТЦИК.