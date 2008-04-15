Харків просить Тимошенко вдарити законом по майданах

Харків. 15 квітня. УНІАН. Члени Харківського міськвиконкому направили прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО звернення, у якому висловлюються за необхідність підготовки законопроекту про порядок організації, підготовки та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

У зверненні, зокрема, зазначається, що відсутність відповідного Закону призводить до виникнення правових колізій з питань підготовки, організації та проведення масових заходів.

«Існує нагальна потреба у прийнятті відповідного Закону, який би чітко врегулював порядок організації, підготовки та проведення масових заходів, у тому числі щодо визначення терміну завчасного повідомлення органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування про проведення масових заходів, - йдеться у зверненні. - Позиція виконкому Харківської міської ради полягає у тому, що 10-денний термін є найбільш виваженим, який відповідає висновкам рішення Конституційного суду України №4-рп/2001 від 19.04.2001 року, одночасно виступає як гарантією реалізації права громадян на мирні зібрання, передбаченого ст.39 Конституції України, так і надає можливість органам виконавчої влади чи місцевого самоврядування здійснити відповідні організаційні заходи».