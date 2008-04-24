Мінтранс оголосить конкурс на посаду начальника метрополітену

Харків. 24 квітня. УНІАН. Міністерство транспорту і зв`язку України планує оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника ДП «Харківський метрополітен».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланям на заступника начальника ГУ промисловості, транспорту і зв`язку облдержадміністрації Олександра ШЕПТУРУ.

За його словами, лист з такою інформацією напередодні отримало управління. Дата проведення конкурсу поки що не відома.

Згідно з наказом міністра транспорту і зв`язку, обов`язки керівника харківської підземки виконує Геннадій БРОНШПАК. Крім того, за визначенням Київського районного суду Харкова, ніхто не має права перешкоджати йому виконувати ці обов`язки.

Водночас, рішенням того ж Київського райсуду, колишній начальник метрополітену Сергій МУСЄЄВ відновлений на посаді, повідомляє сайт.