Богословська: «Мне Киев больше всех милей»

Харків. 24 квітня. УНІАН. Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів) готова скласти повноваження народного депутата України на користь депутатства в Київській міській раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН. (УНІАН: І.БОГОСЛОВСЬКА, Дмитро ТАБАЧНИК та ще ряд народних депутатів із фракції Партії регіонів балотуються за списком Партії регіонів до Київської міськради).

Вона зазначила, що в партії «була дуже складна дискусія», додавши, що ніколи ще не було ситуації, щоб “депутати «вищого рівня» включалися у місцеві вибори».

Зараз, сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, це сталося тому, що «сьогодні завдяки політиці БЮТ вибори в Києві стали не проблемою місцевого самоврядування, а проблемою загальнонаціональної політики».

І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що з боку БЮТ «кинуто виклик» і робиться «спроба випробувати екстремістську формулу захоплення місцевої влади».

«Тому, безумовно, нам треба було підсилити політиками національного рівня список до Київради, тому ще це фактично політична виборча кампанія», - додала вона.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, якщо вибори матимуть не територіальну тему, а тему загальнонаціональної політики, то «національного рівня політики змушені будуть увійти в Київську раду, щоб там мати діалог на рівних з тими, хто кидає нам виклик».

На думку І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, розуміючи можливість своєї відставки з посади прем’єр-міністра України, хоче залишити для себе можливість працювати в Київраді. Вона додала, що в такій ситуації Київрада для Ю.ТИМОШЕНКО буде «політичним майданчиком для наступних президентських виборів».