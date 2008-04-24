Садівники занепокоєні наближенням заморозків

Харків. 24 квітня. УНІАН. Садівничі господарства України серйозно стурбовані перспективою врожаю фруктів цього року. Приводом для занепокоєності є прогнози про похолодання в Україні наприкінці квітня – на початку травня.

Проте, за даними "Агроогляд: овочі та фрукти", метеорологи в більшій частині регіонів України не прогнозують зниження критичної температури нижче за 0°C, що абсолютно безпечно для садів. Більш істотне похолодання (від -1 до -4°C) метеослужби прогнозують лише в деяких північних регіонах країни.

На думку фахівців "Агроогляд: овочі та фрукти", більш істотною загрозою на даний час є відсутність тепла в багатьох регіонах. Наслідком цього є недостатня кількість бджіл для нормального запилення дерев, через що може утворитися багато пустоцвітів.

Як наголошувалося раніше, абсолютна більшість дерев у садах благополучно перезимувала, крім того, цвітіння по багатьох культурах почалося раніше, і на даний час проходить інтенсивніше, ніж минулого року.