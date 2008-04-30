1 травня у Харкові пройдуть мітинги лівих сил

Харків. 30 квітня. УНІАН. 1 травня ліві сили Харківщини проведуть спільні заходи з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міській організації Соцпартії України, у першотравневих заходах, які пройдуть у Харкові, візьмуть участь представники лівих, лівоцентристських сил, а також об’єднаних профспілок та громадських організацій області.

Зокрема, о 10.00 на площі Конституції – в історичному центрі Харкова – пройде спільний мітинг, організаторами якого виступають СПУ, Прогресивна соціалістична партія України та Соціал-демократична партія Укрїни (об’єднана). До цього мітингу приєднаються комуністи, які, провівши зранку на майдані Свободи свою окрему маніфестацію, пройдуть колонами Сумською вулицею до площі Конституції.

Після спільного мітингу, на якому виступлять лідери партійних організацій, учасники акції пройдуть до площі Рози Люксембург, а звідти - на правий берег річки Лопань, де проведуть маївку, повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, очікується, що в першотравневих заходах у Харкові візьмуть участь близько 9 тисяч осіб.