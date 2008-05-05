Аваков вимагає суворо покарати водія, який збив 6 людей

Харків. 5 травня. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ зробив заяву у зв’язку з ДТП 2 травня у Харкові, внаслідок якого на трамвайній зупинці від наїзду легкового автомобіля загинуло 6 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, заява розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації.

«2 мая в Харькове произошла трагедия. На улице Полтавский шлях были убиты люди – 6 человек, в том числе двое детей.

Убиты пьяным негодяем за рулем!

Просто ли это дорожное происшествие, повлекшее человеческие жертвы? Нет!

Это прямое следствие вседозволенности у нас на дорогах, сложившейся системы, при которой все сходит нарушителям с рук – особенно владельцам дорогих и ОЧЕНЬ дорогих автомобилей…

Была ли трагедия 2 мая единичным случаем? Снова нет!

У нас стало системой – ДТП по вине пьяных, а то и просто наглых (читай – "крутых"!) нарушителей. Гибнут на дорогах Харькова люди. А возмездия нет. Управы нет! Общество не чувствует власти закона!

Мы что, превращаемся в общество, где деньги, связи и возможности определяют меру неподсудности? Меру соблюдения законов и права?

Обладая полнотой власти, которой наделен глава областной государственной администрации Конституцией и законами Украины, я требую от органов МВД и прокуратуры в течение самого короткого срока завершить расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля, лишившего жизни шестерых человек.

Статья 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины предполагает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Я, Арсен Аваков, в интересах громады области, ТРЕБУЮ от правоохранительных органов области самого сурового и СКОРОГО наказания. Я обещаю внимательно и системно контролировать сроки проведения расследования.

Я надеюсь и хочу очень скоро убедиться, что в Харькове не найдется судьи, который оправдает ТАКОЕ преступление!».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня у Харкові 37-річний водій автомобіля «Міцубісі» виїхав на трамвайну зупинку, де збив шістьох людей, серед яких 2 дітей. Після цього «Міцубісі» зіткнувся з автомобілем «Форд», що їхав у попутному напрямку. Водій перебував у стані алкогольного сп`яніння, що підтверджено результатами досліджень у наркологічному центрі. Щодо водія порушено кримінальну справу за ст.286 ч.3 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. У зв’язку з трагедією, понеділок, 5 травня, в Харківській області оголошений днем жалоби.