БЮТ вважає нелегітимною XXVII сесію облради

Харків. 8 травня. УНІАН. Фракція Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській обласній раді вважає, що проведення пленарного засідання сесії Харківської облради на майдані Свободи є грубим порушенням регламенту.

Про це йдеться у заяві фракції БЮТ, переданій УНІАН.

На думку бютівців, сьогоднішня сесія на площі є нелегітимною, а звинувачення на адресу уряду не витримують критики: «Будь-які спроби представити посадові порушення керівництвом облради ряду статей бюджетного кодексу України як конфлікт рівнів влади безпідставні. Всі збвинувачення голови Харківської обласної ради на адресу уряду - необґрунтовані й відверто «притягнуті за вуха» до результатів перевірки контрольно-ревізійного керування».

Бютівці вважають, що «так звані сесії на свіжому повітрі - це ще один крок убік правового нігілізму».

«Треба мати мужність і відповідальність, - пишуть автори заяви, - чесно визнати порушення й зробити все можливе для того, щоб їх виправити. Тим більше, що питання, пов`язані з виправленням цих порушень внесені до порядку денного пленарного засідання позачергової сесії. Виникає питання - кому й навіщо необхідно влаштовувати із сесії шоу на площі? Кому вигідна дестабілізація ситуації? Відповідь - очевидна: тим, хто намагається перекласти відповідальність за власні промахи та невдачі на інші плечі. Замість безглуздих пошуків чергових винуватців необхідно спокійно брати уроки з допущених порушень».

Бютівці закликали колег проводити сесії «не на площі, а в полі, правовому».

Як повідомляв УНІАН, XXVII сесія облради пройшла сьогодні на одній з площ Харкова.

Керівництво облради пояснило це неможливістю працювати в приміщенні через блокування рахунків, яке здійснико Контрольно-ревізійного управління України. Депутати звернулися до вищих інстанцій держави з проханням втрутитися в ситуацію. Вони заявили, що дії КРУ носять «замовний, політичний характер» і є «черговою акцією антинародного уряду, яка спрямована на знищення органів місцевого смоврядування».

Начальник КРУ в Харківській області Олексій ЩЕРБАКОВ сьогодні заявив на прес-конференції, що дії ГоловКРУ стосовно блокування рахунків Харківської облради, були законними. За його словами, це була планова перевірка, і вона виявила низку порушень у використанні бюджетних коштів Харківською облрадою. Збитки бюджету від порушень, повідомив він, становлять 185,3 тис. грн., загальна ж сума збитків за результатами перевірки - 373,4 тис. грн.