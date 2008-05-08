Синоптики обіцяють потепління

Харків. 8 травня. УНІАН. 9 травня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. В західній частині, на півночі Лівобережжя та місцями у південній частині пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім західних, східних областей, Одещини та півдня Криму, на поверхні грунту заморозки 0-4°, місцями в повітрі 0-2°; температура вдень 11-16° тепла, на півночі Лівобережжя місцями 7-10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10-11 травня утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 10 травня в Україні, крім Закарпаття та півдня Криму, 11 травня на півночі Лівобережжя заморозки на поверхні ґрунту 0-4° (10 травня в Карпатах і місцями в повітрі 0-2°); вдень 13-18° тепла, на Закарпатті 16-21°, в Карпатах 3-8° тепла.

12-13 травня - без істотних опадів, лише вдень 12 травня у південній та східній частині, а 13 травня в західних, північних та місцями в центральних областях очікуються короткочасні дощі, грози. Спостерігатиметься підвищення температури вночі до 4-10° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень до 16-22°.

У Києві та області 9 травня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°, по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-4°, місцями і в повітрі 0-2°; температура вдень 11-16° тепла.

10-11 травня - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ (10 травня місцями), гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10 травня 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, 11 травня 3-8° тепла; вдень 13-18°.

12-13 травня - без істотних опадів, лише вдень 13 травня короткочасний дощ, гроза. Очікується підвищення температури вночі до 4-10° тепла, вдень до 16-21°.