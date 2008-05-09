Харків святкує День Перемоги

Харків. 9 травня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині тривають урочистості з нагоди Дня Перемоги.

Зранку на Меморіалі Слави у харківському Лісопарку відбулося покладання квітів до Могили Невідомого солдата. Пам’ять полеглих вшанували керівники області й міста, представники ветеранських, громадських і партійних організацій.

Офіційні привітання ветеранам і мешканцям області надіслали голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, керівник обласної ради Василь САЛИГІН та міський голова Михайло ДОБКІН.

Сьогдні, 9 травня, в день святкування Перемоги над фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні у Харкові відбудеться низка загальноміських заходів. Вони розпочнуться урочистими церемоніями покладання квітів:

Як повідомляє прес-служба міськради, о 12. 00 на майдані Свободи розпочнеться театралізована програма «Салют переможцям!». Відбудеться урочистий парад, у якому разом з військовими візьмуть участь 400 юних представників різних танцювальних колективів міста.

О 19.00 на площі Свободи розпочнеться святковий концерт за участю Андрія МАКАРЕВИЧА та групи «Машина времени», Хору Турецького та групи «Харків», інших артистів та творчих колективів. Для ветеранів на площі будуть встановлені трибуни на 1 тис. місць.

О 22.00 на майдані Свободи відбудеться святковий 10-хвилинний феєрверк на честь переможців у Великій Вітчизняній війні.

Святкові феєрверки жителі та гості міста також побачать 9 травня о 21.00 в районних парках культури та відпочинку: ім. Артема, «Зелений гай» та «Перемога».

В День Перемоги відбудуться святкові заходи, покладання квітів до могил та пам’ятників воїнам Великої Вітчизняної в усіх районах міста.