Аваков підстеріг Салигіна на помилці

Харків. 12 травня. УНІАН. Протест прокурора Харківської області на рішення сесії Харківської облради від 17 квітня 2008 р. у частині, що стосується розподілу державної субвенції, продовжує діяти.

Про це 12 травня заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков, передає SQ.

За словами губернатора, розгляду протесту прокурора не було включено окремим питанням до порядку денного позачергової сесії облради, яка пройшла 8 травня, тому рішення депутатів відхилити протест не має чинності. А.Аваков відзначив, що позачергова сесія облради на майдані Сворбоди проходила «із сумнівною легітимністю» і була «комедіанством», тому він її проігнорував.

Губернатор підкреслив, що КРУ заблокувала ті рахунки облради, які не мають відношення до господарської діяльності області. «Я не задоволений, що ділова атмосфера в облраді змінилася атмосферою політиканства», - відзначив він. За словами А.Авакова, швидше за все, відбудеться ще одна позачергова сесія облради, щоб скасувати протест прокурора, який має бути включений до порядку денного окремим питанням.

Довідка. 8 травня позачергова сесія Харківської облради відхилила протест прокурора Харківської області Василя Синчука з приводу рішення сесії облради про розподіл державної субвенції. Як заявив у ході сесії харківський міський голова Михайло Добкін, рішення про перерозподіл субвенцій абсолютно легітимне. Він запропонував В.Синчуку звернутися з цього приводу в суд і висловив упевненість, що Харківська облрада цей суд виграє. Як повідомив SQ представник прокуратури Харківської області, 12 травня прокуратура подасть до суду позов з приводу цього рішення сесії Харківської облради.

В.Синчук опротестував рішення ХХVI сесії Харківської облради від 17 квітня 2008 р. у частині, що стосується розподілу державної субвенції. Харківська облрада 17 квітня на сесії вирішила внести зміни в обласний бюджет на 2008 р. Зокрема, було ухвалене рішення перенаправляти державні субвенції в розмірі 37 млн.грн., які планувалося виділити на реконструкцію та ремонтно-відбудовчі роботи стадіону «Металіст» (20 млн. грн.), будинку Держпрому (7 млн. грн.) та обласної філармонії (10 млн. грн.) у бюджет міста Харкова з тим, щоб міськрада мала можливість самостійно розпорядитися цими коштами. За словами М.Добкіна, 20 млн. грн. з отриманої субвенції планується направити на реконструкцію стадіону «Металіст», а 17 млн. грн. - на ремонтні та будівельні роботи на комунальних мережах міста. Як повідомив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації (ХОГА) Володимир Бабаев, ХОДА звернулася в прокуратуру Харківської області з проханням перевірити це рішення сесії облради на відповідність вимогам чинних нормативно-законодавчих актів України.

Голова облради Василь Салигін заявив 8 травня, що проведення сесії на майдані легітимне. За його словами, сесія може проходити в будь-якому місці. Він відзначив, що депутати за законом зобов`язані були в 10-денний термін розглянути протест прокурора на рішення попередньої сесії, а розпорядження про проведення сесії було підписане до блокування КРУ рахунків облради. «Проведення сесії в залі засідань стало неможливим через блокування рахунків, тому що облрада не змогла оплатити оренду залу, електроенергію і трансляцію сесії по телебаченню», - підкреслив він.