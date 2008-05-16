До України йдуть грози, град і шквали

Харків. 16 травня. УНІАН. 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність, у західних, північних та місцями в центральних областях – короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах – град, шквали 15-20 м/с; на решті території – без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 8-13°; удень 19-24°, на Закарпатті та місцями на Одещині – до 27°, в Карпатах 10-15°.

18-19 травня синоптики теж прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Лише у західних областях, 18 травня і на півночі Лівобережжя можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах – град. Вітер очікується південний і південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях – місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі буде 10-15°, вдень 23-28°, на узбережжі морів – близько 20°; в Карпатах уночі 7-12°, вдень 12-17°.

20- 21 травня у західних, 21 травня також і в північних (а вдень і в центральних) областях країни пройдуть грозові дощі; на решті території в окремих районах – короткочасний дощ, гроза, в Криму та Приазов`ї – переважно без опадів. Температура вночі 10-16°, вдень 22-28°, у південних і східних областях – місцями 30° (21 травня у північних областях 19-24°); у західних областях очікується зниження температури вночі до 7-12°, удень – до 14-19°.

З 22 травня очікується поступове зниження температури уночі до 4-10° тепла, удень – до 10-15°, у південній частині та східних областях – до 14-19°.

У Києві та області 17 травня прогнозують мінливу хмарність, уночі – місцями невеликий дощ (у Києві – без істотних опадів), удень можливий короткочасний дощ, гроза, в окремих районах – шквали 15-18 м/с, слабкий град. Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, удень 19-24° (у Києві 21-23°).

18-19 травня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний і південно-західний, 5-10 м/с. Температура буде вночі 10-15°, удень 23-28°.

20-21 травня пройдуть короткочасні дощі (20 травня – місцями невеликі), грози. Температура вночі 10-16°; удень 20 травня 23-28°, 21 травня 19-24°.