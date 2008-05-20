У жилому будинку в Ізюмі стався вибух (фоторепортаж)

Харків. 20 травня. УНІАН. Сьогодні о 7.20 ранку у місті Ізюм в 3-під’їзному п’ятиповерховому будинку стався вибух. В результаті зруйновано декілька квартир, постраждало 2 людини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдепржадміністрації, в районі створений оперативний штаб з ліквідації наслідків аварії, працюють рятувальні бригади МЧС та працівники райдержадміністрації. Причини вибуху з’ясовуються.

Джерело в Ізюмі повідомило, що напередодні, у понеділок, мешканці будинку по вул. Київській, 51, де стався вибух, відчули сильний запах газу. Внаслідок вибуху зруйновані 4-й і 5-й поверхи будинку, в сусідніх будинках повилітали шибки.

Фото з сайту Інформаційного порталу міста Ізюм