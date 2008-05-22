Якою українці хочуть бачити свою державу

Харків. 22 травня. УНІАН. 58% українців і в майбутньому хочуть бачити Україну унітарною державою.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Територіально-адміністративний устрій України”, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна, що були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

Водночас, згідно з результатами дослідження, 22% опитаних хотіли б, аби в державі був федеративний устрій.

Найбільша кількість прихильників федеративного устрою проживають не лише на Донбасі, де їх 51%, і в Криму (33%), але й на Галичині, де за федеративний устрій виступає 31% опитаних.

Як зазначають організатори дослідження, свою орієнтацію на федерацію галичани, як і кримчани та жителі Донбасу, мотивують національними та соціально-економічними особливостями регіонів, а також необхідністю боротися зі зловживаннями центральної влади.

Підтримку унітарному устрою держави люди виказують насамперед тому, що побоюються розпаду України, а також у зв’язку з недієздатністю місцевої влади виконувати свої функції. Про невміння місцевої влади керувати частіше за інших говорять жителі Криму.

Опитування проводилось з 15 по 30 квітня 2008 року у 129 населених пунктах України (63 міста і 66 сіл), всього було опитано 2006 респондентів, похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.