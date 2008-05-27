Пам`ятник Кушнарьову встановлять восени

Харків. 27 травня. УНІАН. Пам’ятник колишньому губернатору Харківщини Євгенові Кушнарьову, що планували встановити навесні, на Пушкінському цвинтарі з’явиться лише до осені. Родина загиблого нардепа лише тиждень назад затвердила остаточний варіант скульптури - він серйозно відрізняється від того, що замислювався спочатку.

Усього за рік на вибір родичів скульптор Олександр Рідний представив 10 ескізів. Їх то затверджували, то відкидали. «Ми довго не могли вирішити, який саме варіант вибрати. А потім прийшли в майстерню із сином та онуком Пашою. Дитина подивилася на макети і на один з них показала: «Це мій дідусь!» Тоді ми вирішили, що саме цей макет і є кращий», - розповіла «Сьогодні» вдова Кушнарьова Валентина Вікторівна.

У новій композиції не буде грандіозної стели, ніби розколотої кулею, - її замінить скромніша плита з чорного та білого граніту, що спеціально для цього везуть з Італії. Вітчизняний матеріал родичі вважають недовговічним. Не буде й поля, що колоситься, по якому, згідно з першим макетом, мав крокувати Кушнарьов - з ним виходить занадто громіздко.

Сам пам’ятник у вигляді напівфігури вже завершений і відливається з бронзи в Києві, розповів «Сегодня» О.Рідний. Зараз роблять постамент для скульптури - планується, що його завершать за три місяці.