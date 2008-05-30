У школах пролунали останні дзвоники

Харків. 30 травня. УНІАН. Сьогодні в окремих школах Харкова уже пролунали останні дзвоники

Як повідомляє сайтміськради, зокрема, свято останнього дзвоника 30 травня відбулося в НВК «Соколятко», спеціалізованій школі з поглибленим вивченням єврейської культури №170, НВК «Гармонія», НВК «Вересень» та в спеціалізованій економіко-правовій школі Народної української академії (СЕПШ НУА).

На святі в СПЕШ НУА побував Харківський міський голова. У своєму вітальному слові Михайло ДОБКІН відзначив, що саме у цій школі він дав перший дзвоник, яким розпочався навчальний рік, що завершується. «А зараз я беру участь у святі останнього дзвоника разом з випускникам, яким сьогодні по 17 років, - стільки ж, скільки святкує цього року і сама Народна українська академія, а значить цей випуск можна вважати унікальним», - відзначив міський голова.