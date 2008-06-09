20 червня - сесія міськради

Харків. 9 червня. УНІАН. Чергова сесія Харківської міської ради відбудеться 20 червня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, сесія планує розглянути питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» п`яти городянам.

За інформацією начальника управління культури Світлани Бабицької, йдеться про Аллу Александровську (Народний депутат України, КПУ), владику Онуфрія (архиєскоп Ізюмський, вікарій Харківської єпархії УПЦ, Московський патріархат), Юрія Кроленка (голова правління ВАТ «Житлобуд-2»), Олександра Жданова (директор ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»).

Пропонується посмертно почесне звання присвоїти також В’ячеславу Палкіну, колишньому художньому керівнику камерного хору Харківської обласної філармонії, який пішов з життя 31 травня 2008 року.

Питання про присвоєння звання черговій групі харків`ян обговорюється в постійних комісіях міськради.