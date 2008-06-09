Морозу не дають спати вибори

Харків. 9 червня. УНІАН. Лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ заявив, що до 10 липня у всіх областях оперативні виборчі штаби СПУ повинні бути готові розпочати роботу у зв’язку з можливими достроковими виборами до Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт СПУ.

На думку О.МОРОЗА, політична ситуація в Україні ускладнилася у зв`язку з розпадом коаліції, виходом з більшості двох депутатів, що представляють БЮТ і «Народну самооборону».

За його словами, «і прем`єр і Президент намагаються робити вигляд, що нічого не відбулося, але реагувати їм все-таки доведеться, оскільки коаліція припинила існування».

Мороз відзначив, що рівно рік тому Віктор ЮЩЕНКО без утоми цитував Конституцію в тій частині, де йшлося про норми формування парламентської коаліції.

За словами лідера СПУ, кризова ситуація в парламенті буде впливати на загальнополітичну ситуацію, і партія повинна бути готова до будь-яких різких поворотів, у тому числі й до дострокових виборів у Верховну раду.