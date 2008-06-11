Харків стає полем боротьби Секретаріату Президента проти Тимошенко

Харків. 11 червня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій відзначають все більший вплив глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ на ситуацію з перебуванням у владі мера Харкова Михайла ДОБКІНА.

Про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі до подій, переданому УНІАН.

Зокрема, зазначає він, саме В.БАЛОЗІ слід завдячувати в тому, що Верховна рада досі не розглянула питання про дострокові вибори у Харкові.

«Не секрет, що рішення парламенту щодо призначення дострокових виборів у Харкові поки не було прийнято в тому числі й через тиск Віктора БАЛОГИ, - сказав він. - Зараз він все більше впливає на політичну долю свого харківського «протеже» - це підтверджують миролюбна риторика ДОБКІНА щодо Президента й БАЛОГИ, тиск останнього на правоохоронні органи й судову систему на користь харківського градоначальника, а також безліч інших фактів».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що в даній ситуації харківське протистояння все більше розглядається в контексті боротьби Секретаріату з Кабміном на загальноукраїнському рівні.

«Харків усе частіше згадується в контексті протистояння ТИМОШЕНКО й БАЛОГИ, тому будь-які вибори в місті - будь вони достроковими або черговими - будуть розглядатися саме в цьому контексті», - резюмував експерт.