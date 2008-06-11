У непальця вилучено 26,7 тис. доз трамадолу
10:08, 11 червня 2008Харьків
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Іноземець торгував у 3 областях
Харків. 11 квітня. УНІАН. У Харкові затримано громадянина Непалу, який будучи директором фармацевтичної фірми займався незаконним розповсюдженням отруйних і сильнодіючих лікарських засобів на території Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.
Як повідомляє прес-служба МВС, при черговій спробі реалізації зловмисника затримано, у нього вилучено 26,7 тисяч доз трамадолу на загальну суму понад 120 тис. грн.
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