У непальця вилучено 26,7 тис. доз трамадолу

Харків. 11 квітня. УНІАН. У Харкові затримано громадянина Непалу, який будучи директором фармацевтичної фірми займався незаконним розповсюдженням отруйних і сильнодіючих лікарських засобів на території Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.

Як повідомляє прес-служба МВС, при черговій спробі реалізації зловмисника затримано, у нього вилучено 26,7 тисяч доз трамадолу на загальну суму понад 120 тис. грн.