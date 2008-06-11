Комуністи хочуть зробити Харківщину позаблоковою

Харків. 11 червня. УНІАН. Позачергова сесія Харківської облради сьогодні на своєму засіданні розгляне питання про позаблоковий статус Харківської області.

Як пепредає кореспондент УНІАН, пропозиція внести до порядку денного сесії питання позаблоковості області надійшла від фракції Комуністичної партії України.

За цю пропозицію проголосувало 80 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Харківська облрада ухвалювала рішення про визнання Харківської області територію без НАТО. Це рішення пізніше було скасоване.