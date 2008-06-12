Де небезпечно жити у Харкові

Харків. 12 червня. УНІАН. Найбрудніше повітря у Харкові - на Павловому полі, найчистіше – на Баварії.

Про це на прес-конференції повідомила начальник відділу екології Департаменту житлово-комунального господарства і енергетики Вікторія БОГАТИР, інформує сайт міськради.

За її словами, Харків – посідає 13-15 місця в Україні щодо проблем екології та рівню забруднення довкілля. Водночас, якщо йдеться про викиди автотранспорту, які становлять 85% в загальній масі викидів, то останніми роками ситуація дещо покращалася: якщо в 2006 р. йшлося про 83 тис. тонн, то в 2007-му – вже про 75 тис. тонн на рік. Контроль за станом повітря у Харкові здійснюється десятьма стаціонарними постами, які розосереджені по всьому місту.

Говорячи про заходи, яких необхідно вжити найближчим часом для поліпшення екологічної ситуації в Харкові, голова депутатської комісії Харківської міської ради з питань транспорту, зв`язку і екології Володимир ПОЛОЗКОВ, відзначив, що, насамперед, треба ретельніше контролювати стан транспорту, який їздить містом. Зокрема, він відзначив, що, якщо в країну заборонено ввезення іномарок старше 8 років, то це про щось говорить – старий автомобіль завдає серйозної шкоди довкіллю. Крім того, стан маршрутних таксі також залишає бажати кращого.

В.БОГАТИР повідомила, що місто планує прийняти Програму охорони довкілля на 2008-2012 рр., в рамках якої передбачений комплекс заходів, серед яких - оцінка стану зелених насаджень і грунтів у межах міста, а також повітря.