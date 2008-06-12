Аваков закликає облраду відмінити ухвалу про нейтралітет області

Харків. 12 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає рішення Харківської облради про позаблоковість і нейтралітет області некомпетентним і закликає депутатів відімінити його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві А.АВАКОВА, розміщеній на персональному сайті губернатора.

«Обласна рада, - йдеться в заяві, - ухвалила рішення: «Вважати територію Харківської області територією, на яку не розповсюджуються будь-які нормативно-правові акти, що спрямовані чи безпосередньо передбачають будь-які дії чи зобов’язання по забезпеченню вступу до НАТО», чим фактично закликала мешканців області «захищати позаблоковий нейтральний статус України».

Таке рішення, на думку зубернатора, «викликає здивованість та серйозне занепокоєння рівнем правової свідомості депутатів обласної ради та їхньої обізнаності у нормах чинної Конституції України». Варто нагадати народним обранцям обласного рівня, що в Конституції України відсутні будь-які згадки щодо позаблоковий та нейтральний статус України».

Крім того, згідно зі ст. 92 та 106 Основного закону, зазначає губернатор, « розробка засад зовнішньої політики країни є компетенцією Президента та Верховної Ради України. Таким чином, ухвалюючи це авантюрне рішення, обласна рада вийшла далеко за межі своєї компетенції».

Неадекватним, на його думку, «є також і рішення фактично вивести територію області з-під юрисдикції частини загальнонаціонального законодавства. Такі заклики можливо сприймати як замах за територіальну цілісність та унітарність держави».

«Вкотре маю зазначити, - наголошує А.АВАКОВ, - вступ чи не вступ України до НАТО, усієї країни, а не окремих її частин, – може статися лише після проведення загальнонаціонального Референдуму».

«Логіка підказує, - йдеться в заяві, - що проведення широкої громадської дискусії с цього питання є необхідною умовою свідомого та виваженого рішення народу».

При цьому А.АВАКОВА закликав депутатів «скасувати це екзотичне рішення».

Губернатор повідомляє, що звертається до прокуратури Харківської області – «дати правову оцінку цьому рішення».

Він також звернувся до політиків з проханням «відкинути популіську упередженість та політичні спекуляції».

А.АВАКОВ висловив упевненість, що «мешканці Харківської області мають достатньо життєвої мудрості та елементарного прагматизму для прийняття виваженого рішення, коли для цього прийде час».