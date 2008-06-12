Погода на 13-17 червня

Харків. 12 червня. УНІАН. 13 червня у західних областях і на Житомирщині очікується хмарна погода з проясненнями, дощі, місцями – сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с; температура уночі 11-16°, удень 20-25°; в Карпатах уночі 7-12°, вдень 13-18°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на решті території країни буде мінлива хмарність, переважно без опадів, лише на Київщині, Чернігівщині, Вінниччині та Черкащині місцями пройде короткочасний дощ, гроза; температура вночі очікується 13-18°, удень 23-28°, у центральних областях і на півдні країни – до 32°. Вітер в Україні буде південно-західний, у західних областях – північно-західний, 7-12 м/с.

14-15 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність. 14 червня у західній половині, 15 червня в Україні, крім східних областей, пройдуть дощі, грози (у південній частині, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській області – місцями короткочасний дощ), в окремих районах будуть сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-східний з переходом у західній половині на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, удень 21-26°, у південній та східній частині 27-32°; в західних областях уночі 9-14°, удень 18-23° (у Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°).

16 червня в Україні, крім західних областей, 17 червня у східній частині, Криму та Приазов`ї очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі буде 11-17°, на півдні до 20°, вдень 22-28°.

У Києві та області 13 червня буде мінлива хмарність, місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 13-18°, удень 23-28° (у Києві 25-27°).

14-15 червня також очікується мінлива хмарність, дощі, грози, в окремих районах град. Вітер переважатиме південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 13-18°, удень 21-26°.

16 червня пройдуть короткочасні дощі, грози, 17 травня – без опадів. Температура вночі 11-16°, удень 22-27°.