Голландія – Франція 4:1

Харків. 14 червня. УНІАН. Збірна Голландії з рахунком 4:1 нанесла поразку збірній Франції на чемпіонаті Європи-2008.

Голи: Куйт 8, ван Персі 58, Роббен 72, Снейдер 90 - Анрі 71.

Оглядачі називають цю зустріч одним з кращих матчів нинішньої першості континенту.

Інший матч у групі С між збірними Італії і Румунії завершився внічию 1:1.

Голландія забезпечила собі вихід у плей-офф, причому не тільки за очками, але й за грою. Після цього матчу її справедливо розглядати як одного з кращих претендентів на золото Євро. А Францію з одним очком чекає зустріч з украй мотивованою Італією.

Сьогодні відбудуться матчі групи D: Швеція - Іспанія і Греція - Росія.