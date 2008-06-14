Голландія – Франція 4:1
11:21, 14 червня 2008Харьків
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На французів тепер чекають італійці
Харків. 14 червня. УНІАН. Збірна Голландії з рахунком 4:1 нанесла поразку збірній Франції на чемпіонаті Європи-2008.
Голи: Куйт 8, ван Персі 58, Роббен 72, Снейдер 90 - Анрі 71.
Оглядачі називають цю зустріч одним з кращих матчів нинішньої першості континенту.
Інший матч у групі С між збірними Італії і Румунії завершився внічию 1:1.
Голландія забезпечила собі вихід у плей-офф, причому не тільки за очками, але й за грою. Після цього матчу її справедливо розглядати як одного з кращих претендентів на золото Євро. А Францію з одним очком чекає зустріч з украй мотивованою Італією.
Сьогодні відбудуться матчі групи D: Швеція - Іспанія і Греція - Росія.
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