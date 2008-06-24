В Україні знову оголошене штормове попередження

Харків. 24 червня. УНІАН. На сьогодні в Україні оголошене штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеорологічному центрі, вночі 24 червня у Закарпатській та Івано-Франківській областях очікуються дуже сильні дощі, шквали 19-24м/с, місцями 25-30 м/с, місцями крупний град.

На річках Закарпатської області 24-25 червня очікується збільшення інтенсивності підйомів рівнів води на 0,5-1м, на Тисі та нижніх течіях Боржави – на 2,0 м. У гірських районах очікується значний схиловий і місцевий стік, можливе формування селей.